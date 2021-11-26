Кэшбек урежут на 25%: monobank объявил о пересмотре тарифов

С декабря кэшбек в Monobank уменьшится на 25%, а выплаты процентов на остаток по карте сократятся с 5% годовых до 3%. Изменения в тарифах связаны с пересмотром комиссий, которые устанавливают платежные системы Visa и MasterCard, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил сооснователь банка Олег Гороховский. Также, по его словам, будут урезаны бонусы в виде "миль" (баллов, которыми можно компенсировать стоимость авиабилетов) для пользователей платных карт.

Что изменится с 1 декабря:

Выплаты процентов на остаток .

"Плата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту банка станет 3% годовых в гривне" , – сообщил Гороховский.

. "Плата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту банка станет 3% годовых в гривне" Изменение в программе начисления кэшбека и милей. Размер кешбэка и "милей" будет уменьшен на 25%. Изменение не коснется категорий кэшбэка от партнеров банка.

и милей. Размер кешбэка и "милей" будет уменьшен на 25%. Изменение не коснется категорий кэшбэка от партнеров банка. Новый размер начисляемых миль: 1) для карт Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн в чеке; 2) для карт IRON – 15 миль за 1 000 грн в чеке.

Гороховский объяснил уменьшение бонусов снижением банковских комиссий Visa и MasterCard.

"Когда вы оплачиваете картой покупки в магазинах, то продавцы платят банку-владельцу терминала комиссию (примерно 2% от суммы покупки), а этот банк делится частью комиссии с банком, который выпустил карту клиенту" , – рассказал Гороховский.

С 26 ноября комиссии платежных систем снизились на 25%. Точно также уменьшится и кешбэк.

При этом снижение комиссий выгодно торговым сетям, которые и должны были их оплачивать. Торговые сети уверены, что уменьшение выплат позволит сдержать рост цен на товары.