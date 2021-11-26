В Бельгии подтвердили первый случай заражения новым вариантом COVID

В Бельгии подтвердили один случай заболевания новым вариантом COVID-19. Вирус выявили у человека, приехавшего из-за границы, заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрюке. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, новый вариант коронавируса выявили у невакцинированного. Он получил положительный тест на COVID 22 ноября.

У пациента появились симптомы заражения через 11 дней после поездки в Египет через Турцию.

Отметим, что на данный момент Бельгия является единственной европейской страной, которая подтвердила случай заражения вариантом коронавируса B.1.1.529.