Зеленский заверил, что передал здания на госдачах сиротам

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что передал здания, расположенные на территории государственной резиденции президента детям, живущим без родителей, сообщает Деловая столица.

Глава государства подчеркнул, что имеет полное право пользоваться государственной дачей.

"О государственной даче: я имею на это полное право. Я не хочу жить в этом отеле, я имею на это полное право. Я должен купить дом, снять… но что бы я ни сделал, вы все равно будете приезжать ко мне в гости, я в этом виноват, и будете запускать дроны" , — сказал он журналисту.

Зеленский при этом утверждает, что выполнил свое обещание передать госдачу детям-сиротам.

"Как я и обещал, действительно на дачах государственных — там, где есть здание государственной резиденции, где я пока есть и имею на это полное право, полное право — там есть много зданий. И они переданы детям. Детям, живущим без родителей". Можете приехать к ним в гости. Это уже год. Поэтому это обещание мною полностью сделано" , — сказал он.

Зеленский добавил, что часть построек собираются также передать в использование дипломатам.