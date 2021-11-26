Turkish Airlines увеличит количество регулярных рейсов из Харькова

Авиакомпания Turkish Airlines намерена к апрелю следующего года увеличить количество регулярных рейсов из Харькова, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета в пятницу, об этом заявил президент авиакомпании в Восточной Европе Фуад Фират во время встречи с городским головой Игорем Тереховым.

"Мы очень довольны и аэропортом, и городской инфраструктурой. Наши рейсы востребованы, поэтому к апрелю хотим увеличить их количество с 9 до 14 рейсов в неделю. Мы уверены, что благодаря этому поток туристов в ваш город увеличится. Мы планируем объединить Харьков со всеми континентами, чтобы каждый турист мог долететь до Харькова с минимальной потерей времени", - сказал Фират.

В свою очередь Терехов отметил, что городская власть заинтересована в развитии туристической инфраструктуры Харькова: в городе реализуется множество инфраструктурных, образовательных и культурных проектов, направленных на повышение туристической привлекательности Харькова.

"У нас очень давняя дружба с турецкими авиалиниями. Многие харьковчане пользуются услугами вашей компании. Мы заинтересованы, чтобы в Харьков приезжало больше туристов, в частности из Турции, поэтому всегда открыты к сотрудничеству", - сказал Терехов.

Авиакомпания "Turkish Airlines" осуществляет рейсы в 120 стран мира по 302 направлениям в Европе, Азии, Африке и Америке. В Харьков полеты компания начала 30 марта 2017 года.