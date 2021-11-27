Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе падение гривны усилилось. Доллар преодолел психологический уровень 27 гривен, несмотря на ежедневные крупные интервенции Национального банка.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 22 ноября на отметке 26,57/26,64 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). В первой половине торговой сессии сохранялся относительный баланс между покупателями и продавцами, но после обеда на рынок с крупными покупками вновь вышли предприятия «зеленой энергетики», и котировки резко пошли вверх. Национальный банк был вынужден продать 100 млн долларов по цене 26,69 гривен, но после его ухода рост продолжился. Во вторник 23 ноября регулятор начал продавать валюту на старте торговой сессии. В этот день он сделал рекордное число интервенций – пять, меняя цену с 26,81 до 26,90 гривен, и продал 170,5 млн долларов. Но и это слабо помогло. В среду котировки вплотную приблизились к психологическому уровню 27 гривен, а в четверг – преодолели его и пошли выше, несмотря на продолжающиеся интервенции Нацбанка. Наконец, в пятницу 26 ноября Национальный банк увеличил продажу валюты на межбанке в течение одной торговой сессии до 179,6 млн долларов – и лишь так удержал доллар на уровне 27,12 гривен.

Закрыли неделю на отметке 27,12/27,14 гривен – на 55,5 копеек на покупке и на продаже выше, чем неделей ранее. Национальный банк за неделю продал 630,1 млн долларов, при этом курс интервенции вырос с 26,69 в понедельник до 27,12 гривен в пятницу.

Наличный курс доллара на уходящей неделе продолжил расти вслед за безналичным, четко отслеживая ситуацию на межбанковском валютном рынке. Утром понедельника 22 ноября в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 26,67-26,70 гривен. К вечеру пятницы ценник вырос до 27,22-27,25 гривен; рост за пять дней недели составил 55 копеек. При этом операторы валютного рынка сообщили порталу «Курс Украины» о резком росте спроса на наличную валюту со стороны населения и бизнеса, временами приобретающего все признаки ажиотажного.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе падал с понедельника по среду, установив новый годовой минимум на уровне 1,1184 доллара. Главной причиной столь сильного падения послужило продолжающееся укрепление американского доллара против всех остальных ведущих мировых валют. В пятницу 26 ноября произошел обвал мировых финансовых рынков на новости о том, что в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса, способного противостоять существующим вакцинам. Однако евро в этот день вместо падения резко ушел вверх; за день он вырос к доллару на 116 пунктов – с 1,1204 до 1,1320 доллара. Закрыли неделю на уровне 1,1315 – на 131 пункт выше годового минимума и на 35 пунктов выше, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине на уходящей неделе в большей степени реагировал на падение гривны, чем на колебания на FOREX, хотя в пятницу, когда на падение гривны наложился резкий рост евро в мире, он прибавил в цене сразу 22 копейки. Утром понедельника 22 ноября евро продавали по 30,15-30,20 гривен, а к вечеру пятницы 26 ноября – по 30,62-30,65 гривен, на 45-47 копеек дороже, чем в начале недели.

Российский рубль на уходящей неделе продемонстрировал сильнейшее падение за последние 13 месяцев: с 73,20 он опустился до 75,80 рублей за доллар. Ключевой проблемой для рубля стали растущие геополитические риски, а в пятницу новость о новом смертельном штамме коронавируса вызвала сильнейшее падение мировых цен на нефть: всего за сутки они упали на 10%. Рубль тут же отреагировал на это продолжением падения.

Закрыли неделю на отметке 75,564 рубля за доллар – на 2 рубля и 20 копеек хуже, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подешевел с 3,65-3,67 до 3,60-3,62 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Выплата в течение недели 11 млрд гривен компенсации НДС экспортерам (10 из которых были выплачены в четверг и пятницу) приведет к существенному снижению предложения валюты с их стороны. В то же время, по имеющейся информации, предприятия «зеленой энергетики» еще не купили всю необходимую сумму валюты и опять выйдут с покупками в понедельник. К ним присоединятся нерезиденты, активно распродающие ОВГЗ на вторичном рынке, и компании-ритейлеры, которые будут конвертировать выручку от продаж на Черную Пятницу. Спрос на валюту опять будет больше, чем предложение, и Национальному банку придется проводить интервенции и продавать золотовалютные запасы, спасая национальную валюту от обвала. Ожидается также рост спроса на наличную валюту.

Диапазон для наличного доллара на следующей неделе вырастет до 27,00-27,60 гривен. Вероятность того, что на следующей неделе цена наличного доллара опустится ниже 27 гривен, рассматриваем как невысокую.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро может продолжить коррекцию к доллару США, однако не выйдет за пределы установленного ранее диапазона 1,1000-1,1540 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,30 до 31,00 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе будет напрямую зависеть от того, снизится или вырастет геополитическая напряженность в мире. В случае продолжения падения мировых цен на нефть и роста доллара к остальным валютам рубль ускорит падение. Коридор на следующую неделю смещаем еще выше: 73-77 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,55-3,70 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,57-3,67 гривен за 10 российских рублей.