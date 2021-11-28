"Северный поток-2" могут запустить без сертификации

Российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро, сообщает УНИАН.

Об этом пишет издание Handelsblatt.

Запустить газопровод не дожидаясь сертификация Москва сможет при определенных обстоятельствах. Подобная ситуация произошла с трубопроводами NEL и EGL 401, которые стали использовать без официальной сертификации.

При этом Немецкое федеральное сетевое агентство заявило, что штраф за ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" может достигнуть 1 миллиона евро, что приемлемо, учитывая, что стоимость проекта составляет примерно 10 миллионов евро.