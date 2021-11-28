"Северный поток-2" могут запустить без сертификации
Российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро, сообщает УНИАН.
Об этом пишет издание Handelsblatt.
Запустить газопровод не дожидаясь сертификация Москва сможет при определенных обстоятельствах. Подобная ситуация произошла с трубопроводами NEL и EGL 401, которые стали использовать без официальной сертификации.
При этом Немецкое федеральное сетевое агентство заявило, что штраф за ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" может достигнуть 1 миллиона евро, что приемлемо, учитывая, что стоимость проекта составляет примерно 10 миллионов евро.
"Учитывая постоянно высокий уровень цен на газ, у оператора может возникнуть соблазн быстро запустить трубопровод, тем более что это сэкономит ''Газпрому'' транзитные сборы за проход газа через Украину", - указано в сообщении.