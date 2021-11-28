Вчера прививку от COVID-19 получили почти 140 тысяч украинцев

В Украине за прошедшие сутки ввели еще 139 476 доз различных вакцин от коронавируса COVID-19. Это в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Корреспондент.

Первую дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы – 96 123 человека. Вчера работали 858 мобильных бригад, 3 138 пунктов прививки и 493 центра вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 59 937. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 51 146, AstraZeneca – 17 867, Moderna – 10 526.

С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек. В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.