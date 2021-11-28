Земан назначил нового премьер-министра Чехии

Президент Чехии Милош Земан спустя 50 дней после выборов назначил в воскресенье лидера новой коалиции Петра Фиалу премьер-министром, сообщает Европейская правда.

Церемония транслировалась в эфире чешских СМИ.

Во время церемонии Земен и Фиала были разделены прозрачным барьером из-за недавнего положительного теста президента на коронавирус.

Поначалу Земан хотел назначить Фиалу премьер-министром в пятницу, но положительный тест на COVID-19 не позволил ему это сделать.

После положительного теста Земана снова госпитализировали и выписали в субботу. Однако последующие две недели он должен оставаться в изоляции.

Пока текущая повестка дня правительства остается за Андреем Бабишем, его кабинет будет руководить, пока Милош Земан не назначит всех министров, которых предложит Фиала.

Это должно произойти через несколько недель. Президент заявил, что хотел бы поговорить со всеми лично. У него есть конкретные оговорки относительно кандидата в министры иностранных дел.