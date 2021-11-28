ПриватБанк снизит комиссию за операции с POS-терминалами

ПриватБанк планирует снизить размер комиссии, взимаемой с каждой покупки, оплата по которой осуществляется через POS-терминал банка, сообщает UBR.

Об этом заявили в пресс-службе финучреждения.

Там объяснили, что 80% этой комиссии (эквайринга) определялась ставкой интерчейндж – ее устанавливают международные платежные системы (МПС), но перечисляется она в пользу банков, выпустивших платежную карту, которой была совершена покупка.

С 26 ноября Visa и Mastercard решили снизить ставки интерчейнджа до 1,2%. Это позволит удешевить услугу и для пользователей POS-терминалов банков. Сейчас стандартный тариф для торговцев за эквайринг в ПриватБанке составляет 2%.

"ПриватБанк готов снижать комиссии для торговцев начиная с момента снижения ставок платежными системами. С каждым партнером мы строим отношения исходя из справедливого ценообразования, в котором главным фактором затрат является комиссия интерчейндж , которую мы, как банк-эквайер, отдаем банкам, выпустившим карту" , – пояснили свое решение в банке.

При этом там не указали, на какой уровень планируется опустить ставку эквайринга.

В "Привате" также заметили, что по картам с высоким уровнем интерчейнджа и кешбэк-программами в пользу банка-эмитента часто уходит до 95% комиссии, полученной от торговца. Поэтому для бизнеса, особенно с высоким оборотом, уменьшение операционных затрат на эквайринг будет ощутимым, считают в госбанке.

Там убеждены, что торговый-эквайринг может стать более доступным для торговцев, как розничных, так и сетевых.

Не скажется негативно снижение эквайринговой ставки и на тех банках, которые активно развивали и сеть POS-терминалов, и карточную эмиссию.

Однако другие финучреждения могут столкнуться с трудностями.