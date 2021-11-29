К Зеленскому возникли новые вопросы по "вагнергейту" — Грозев

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского не ответил на все вопросы о "вагнергейте", сообщает Украина 24.

Об этом заявил руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев.

"Мы смогли установить, что это была хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском. Она была одобрена, в этом мы смогли удостовериться и на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов. И поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государством своей. Поэтому дальше уже вопросы, это авантюра или нет, нужно закрыть. До момента одобрения и сигнала, что можно ехать, можно было считать ее плохой. А дальше... Если она была плохая, нужно было заранее ее остановить.

Поэтому, честно говоря, не хочу пускаться в оценочный анализ, но та пресс-конференция открыла больше вопросов, чем ответов, и я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время. Мы будем и дальше обращаться к Офису президента, чтобы получить эти ответы" , — сказал он.

Грозев добавил, что он надеется, что фильм по "вагнергейту" выйдет через 6 месяцев.