"Голос країни 2022": кто будет новыми судьями шоу
"Голос країни 2022" стартует уже совсем скоро. При этом судьями популярного вокального шоу будут Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова и Надя Дорофеева, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
Ведущими будут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.
Известная украинская певица Оля Полякова прокомментировала свое участие в шоу "Голос країни 2022". При этом артистка призналась, что всегда мечтала стать частью музыкального проекта.
"Это то, чего так не хватало в моей юности и в моем творческом пути, что, возможно, я не просто тренер, а скорее участник. Поэтому все силы, опыт, знания я брошу на победу своей команды", - призналась Полякова.