"Голос країни 2022": кто будет новыми судьями шоу

"Голос країни 2022" стартует уже совсем скоро. При этом судьями популярного вокального шоу будут Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова и Надя Дорофеева, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Ведущими будут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Судьи шоу "Голос країни 2022" (фото: instagram.com/realpotap)

Известная украинская певица Оля Полякова прокомментировала свое участие в шоу "Голос країни 2022". При этом артистка призналась, что всегда мечтала стать частью музыкального проекта.