Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ сразу несколько факторов будут определять как поведение участников торгов, так и внутридневной тренд по доллару.

Близость конца месяца будет стимулировать импортеров активнее покупать валюту, чтобы не оставлять оплаты по контрактам на последний день месяца, который будет уже завтра. С конвертацией выручки от продаж на Черную пятницу сегодня ожидаются крупные ритейлеры. В случае, если компании «зеленой энергетики» еще не купили всю необходимую сумму валюты, они также появятся на рынке, но их влияние постепенно сходит на нет. А вот экспортеры, которым за прошлые четверг и пятницу выплатили около 10 млрд гривен компенсации НДС, сегодня будут малоактивны: гривна для проведения платежей конца месяца у них появилась, а значит, торопиться с продажей валютных запасов незачем. Они появятся на рынке лишь в случае, если доллар возобновит падение. Таким образом, на понедельник ожидается сохранение дисбаланса между спросом и предложением, который продолжит исправлять Национальный банк своими интервенциями.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,10/27,20 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу подорожал еще на 7 копеек. Утром наличного «американца» продавали по 27,15 гривен. К 11 часам ценник сначала подняли до 27,17-27,18 гривен, а к 17:00 крупные суммы можно было купить по 27,22-27,24 гривен за доллар. На выходных оптовые продажи доллара происходили по цене 27,27-27,30 гривен. Сегодня продажа в Киеве стартует с 27,27-27,28 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара, на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу вырос на 116 пунктов – с 1,1204 до 1,1320 доллара – в рамках технической коррекции после продолжительного падения. Утром понедельника евро корректируется после пятничного роста и уже опустился до отметки 1,1272. Наличный евро в Киеве в пятницу подорожал на 22 копейки: утром его продавали по 30,40-30,42 гривен, а к вечеру ценник подняли до 30,62-30,65 гривен. На выходных цена на евро подскочила до 30,75-30,80 гривен. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня равновероятны как рост, так и снижение ценника на евро.

Российский рубль в прошлую пятницу опустился почти до 76 рублей за доллар, продемонстрировав самое большое недельное падение за последние 13 месяцев. Утром понедельника он резко укрепился до 74,60 рублей за доллар вследствие действий спекулянтов на «тонком» рынке. Наличный рубль в столице на выходных продавали по 3,62-3,65 гривны за 10 рублей. Сегодня цена российской валюты останется на том же уровне в большинстве оптовых обменных пунктов. В случае, если укрепление рубля в мире продолжится, к вечеру цена может подняться до 3,66-3,67 гривен за 10 рублей.