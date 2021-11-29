На Бурштынской ТЭС произошла авария, четыре человека пострадали

В воскресенье, 28 ноября, на производственной территории "ДТЭК Бурштынская ТЭС" произошла авария. Пострадали 4 человека, сообщает Depo.ua.

Отмечается, что в 21:20 во время работы седьмого энергоблока Бурштынской ТЭС предварительно из-за разрыва экранной трубы на котле произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. Двое находившихся на этом блоке работников Бурштынской ТЭС и двое работников "Галремэнерго" получили ожоги.

"Этим работникам была срочно оказана первая помощь, их доставили в больницу. В настоящее время состояние людей оценивается медиками как стабильное. Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Предприятие предоставит пострадавшим работникам всю необходимую помощь" , – говорится в сообщении.

Из-за выброса смеси и газа блок №7 отключен от сети. Отключение блока не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона.

В настоящее время станция работает в составе семи энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС координирует свои действия с "Укрэнерго". Для компенсации мощности готовится к запуску блок №4.