Бензема стал самым результативным французом в клубном футболе

Лидер мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема превзошел достижения своего знаменитого соотечественника Тьерри Анри, сообщает УНИАН.

33-летний форвард стал лучшим в истории французским бомбардиром на клубном уровне. Бензема забил свой 361-й гол в клубной карьере в матче чемпионата Испании против "Севильи".

По этому показателю Карим обогнал легендарного нападающего "Арсенала" и "Барселоны" Анри, на счету которого 360 забитых мячей.

"Замечательный матч, команда! Горжусь тем, что стал лучшим французским бомбардиром в истории" , - отметил у себя в Twitter Бензема.

В текущем сезоне в активе Бензема 16 голов и 8 ассистов в 18 матчах во всех соревнованиях.

Карим Бензема: карьера и достижения в "Реале"