Где и когда смотреть церемонию вручения приза лучшему футболисту мира

В понедельник, 29 ноября, будет названо имя обладателя "Золотого мяча" – приза лучшему футболисту планеты по итогам 2021 года. Определяет его с помощью коллег из других стран французское издание "France Football", сообщает Обозреватель.

Церемония начнется в старинном парижском театре Шатле в 21:30 по киевскому времени. На украинском телевидении в прямом эфире ее будут транслировать телеканалы "Футбол 2" и "Setanta Sports+".

Главным фаворитом на получение награды вновь является аргентинец Лионель Месси, который летом перешел из "Барселоны" в ПСЖ. Букмекерские конторы на его успех дают коэффициент 1,35-1,55.

Вторым среди претендентов на Ballon d'Or 2021 значится забивной польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Его шансы расценивают коэффициентом в диапазоне 2,50-3,10.

Всего же в списке значится 30 футболистов, однако в шансы конкурентов Месси и Левандовского никто не верит.

Также на церемонии определят лучшую футболистку планеты, лучшего вратаря у мужчин и лучшего молодого игрока возрастом до 21 года. Напомним, в 2020 году приз решили не вручать из-за пандемии коронавируса, которая серьезно повлияла на проведение соревнований.