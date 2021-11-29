Суперкроссовер BMW XM показался на видео перед премьерой

Дебют первого самостоятельного электромобиля от BMW M состоится в ночь с 29 на 30 ноября, сообщает 24 Канал.

Баварцы обещают представить электрический суперкар в кузове кроссовера, с нетривиальным дизайном и чрезвычайно мощной силовой установкой. Несколько дней назад BMW впервые показала будущую новинку на фото, а теперь раскошелилась на тизерное видео перед самой премьерой.

Сейчас можем оценить лишь отдельные аспекты дизайна концепта BMW XM. В частности, его гигантские "ноздри" и тоненькие треугольные фары. Есть еще хитрая форма капота, фонари-ленты и гигантские семиспицевые колеса со светящимися колпачками. Дополнительных подробностей о технической начинке не появилось.

BMW называет XM Concept самой громкой премьерой за все 50 лет истории подразделения M и обещает непревзойденную мощность электрическому кроссоверу. По слухам, новинка будет иметь мощность около 750 лошадиных сил.

Все подробности узнаем в ходе презентации, которая состоится в рамках ярмарки современного искусства Art Basel в Майами-Бич. Презентация состоится в два часа ночи 30 ноября, по киевскому времени. Новинка дебютирует в статусе концепта, который воплотится в серийную модель до конца 2022 года.