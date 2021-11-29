Турция готова стать посредником между РФ и Украиной – Эрдоган

Турция готова выступить посредником между Россией и Украиной по конфликту на Донбассе. Об этом заявил президент Турции Эрдоган, возвращаясь на родину после визита в Туркмению, ссылаясь на турецкие СМИ, пишет Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

"Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса", – сказал Эрдоган.

Вместе с тем, в России уже сегодня заявили, что не видят смысла в формате переговоров с участием Турции.

Песков сказал, что Россия не является стороной конфликта, а потому переговоры должны идти между Украиной и "республиками" Донбасса.