В Twitter выложили снимок столкновения двух галактик

Европейская Южная Обсерватория выложила в Twitter снимок последствий столкновения двух галактик, сообщает Сегодня.

Фотографию сделали телескопом ESO VLT из Чили. В результате межгалактической "аварии" образовалась новая галактика под названием NGC 7727, из двух меньших.

Галактика находится в 89 млн световых лет от Земли, она расположилась в созвездии Водолея.

Новосозданный объект имеет неправильную форму, а также звездные потоки в периферийных областях.