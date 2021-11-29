Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник спрос на безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ хоть и слабее, чем в прошлую пятницу, но по-прежнему превышает предложение.

Импортеры спешат совершить оплаты, не желая оставлять все на последний день месяца, а экспортеры, получившие компенсацию НДС, выжидают. Впрочем, пока что превышение числа покупателей над продавцами не критично; после того, как котировки поднялись выше 27,20 гривен на продаже, желающих продать валюту стало больше. Поэтому первую половину торгов провели без вмешательства Национального банка: после недели непрерывных интервенций регулятор тоже решил взять паузу и понаблюдать.

На наличном рынке – несущественные колебания, как реакция на изменение настроений на рынке. Утром оптовые обменники Киева начали продавать наличного «американца» по 27,25-27,27 гривен. К 11 часам ценник ненадолго опустили до 27,23-27,24 гривен, но к обеду почти везде, где доллар был дешевле, его раскупили, и операторы валютного рынка были вынуждены опять поднять цену на доллар.

Евро на FOREX в первой половине дня вновь пошел вниз и опустился до отметки 1,1258 доллара – на 62 пункта ниже пятничного максимума, но затем снова пошел вверх. Основная масса оптовых обменок столицы продает наличную евровалюту по 30,70-30,75 гривен, хотя в начале дня были попытки продажи и по 30,80 гривен (позже те, кто ставил такие цены, скорректировали их вниз). Впервые за долгое время операторы наличного валютного рынка сигнализируют о росте интереса к покупкам наличной евровалюты.

Российский рубль в первой половине дня понедельника укрепился до 74,60 рублей за доллар на фоне начавшегося восстановления мировых цен на нефть, обрушившихся в прошлую пятницу. Но уже к обеду потерял 60 копеек на долларе и вернулся к отметке 75,20 рублей за доллар. В столице наличный рубль сегодня продают по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.

Польский злотый тоже немного подорожал вслед за евро. Сегодня его можно купить в столице по 6,50-6,55 гривен.