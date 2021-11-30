Валютный рынок вторника: итоги дня

В последний день месяца на межбанковском﻿ валютном рынке наблюдалась очень динамичная торговля. Рост котировок на старте сменился падением, а потом – опять ростом.

Ключевым фактором, обусловившим характер торгов сегодня, стало проведение банками операций по урегулированию (выравниванию) собственной валютной позиции и приведению ее к нормативам Национального банка. Поскольку некоторые банки в течение месяца купили больше валюты, чем положено по нормативу, сегодня им пришлось экстренно ее продавать. Выход сразу нескольких банков с продажами привел к кратковременной смене тренда; котировки безналичного доллара пошли вниз. Впрочем, снижение длилось недолго: уже после обеда покупатели активизировались, и цены снова пошли вверх. Национальный банк хоть и присутствовал сегодня на рынке, но его вмешательство не понадобилось.

Закрыли торги вторника на 8,5 копеек на покупке и на 8 копеек на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,23/27,30 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись так же, как и вчера: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка по цене 27,31 гривен прошла в 9:35. Уже через 15 минут на рынке появился Национальный банк: желая обозначить предел роста, он выставил ордер на продажу долларов по цене 27,33 гривен. Появление регулятора было не случайным: опасаясь резких колебаний в конце месяца, он решил сработать на опережение. И не зря: увидев Нацбанк, банки, которым надо было сегодня продавать валюту, тут же вышли на рынок. Котировки, достигшие 27,295 гривен на покупке и 27,33 гривен на продаже, начали снижаться. К концу обеденного перерыва они опустились до 27,085 гривен на покупке и 27,12 гривен на продаже. Теперь уже активизировались покупатели: снижение ценника на 20 копеек за пару часов не прошло бесследно. На выход банков с покупкой котировки отреагировали ростом, хотя стоит отдать должное: к дневным пикам они не вернулись. День закрыли снижением.

Котировки закрытия торгов – 27,155/27,18 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 52,9 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 184,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2706 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2706 гривен. Официальный курс доллара на 1 декабря установлен на отметке 27,2142 гривен за доллар, рост на 4,03 копейки.

установлен на отметке 27,2142 гривен за доллар, рост на 4,03 копейки. Официальный курс евро на 1 декабря установлен на отметке 30,9221 гривен за евро, рост на 27,40 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня чутко следил за происходящим на межбанке: ценники то росли , то снижались, то вновь шли вверх. Утром оптовые обменники Киева начали продавать наличного «американца» по 27,30-27,33 гривен. К 11 часам ценник ненадолго подняли до 27,35 гривен, но как только на межбанке наметилось снижение, цены на наличную валюту начали падать буквально на глазах. К 14:30 в Киеве доллар подешевел до 27,20-27,22 гривен. Впрочем, такая цена тоже продержалась недолго; уже к 17 часам обменки подняли ценник до 27,21-27,23 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1374 доллара. Сегодня евро продолжил рост, начавшийся позавчера, и поднялся до отметки 1,1380. Закрытие коротких позиций спекулянтами-краткосрочниками, активно покупавшими доллар в течение месяца, привело к его снижению против остальных ведущих мировых валют. Наличный евро в столице сегодня продавали по 30,87-30,92 гривен; к вечеру появились предложения по 30,83-30,85 гривен.

Российский рубль сегодня воспользовался общей слабостью американского доллара и перешел в контрнаступление. С 75,20 к вечеру выросли до 74,00 рублей за доллар. Состоянием на 17:00 рубль торгуется в диапазоне 74,00-74,10 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подорожал на 1 копейку; его продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.