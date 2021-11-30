Назван необычный симптом рака крови

По данным медиков, симптомы рака крови появляются медленно, а у некоторых они вовсе могут отсутствовать. Синяки на коже могут свидетельствовать о развитии рака крови, сообщает Лента.Ру.

Рак крови, белокровие, лейкемия или лейкоз – этими названиями определяется разновидность злокачественной опухоли, поражающей костный мозг и характеризующейся высокой скоростью метастазирования. Заболевание в большинстве случаев диагностируется у пожилых людей и у детей. Возникает опухоль в костном мозге в результате замены нормальных кроветворных клеток злокачественными. Это приводит к нарушению нормального функционирования системы кроветворения. Организм перестает производить в необходимом для жизнедеятельности количестве тромбоциты, лейкоциты и эритроциты, вырабатывая вместо них белые кровяные тельца.

"Сначала они выглядят как красные пятна, которые со временем меняют цвет, темнеют и часто начинают болеть. Их сложнее обнаружить на темной коже" , — сообщили врачи.

Среди других симптомов рака крови медики назвали необъяснимую потерю веса, шишки на теле, одышку, ночную потливость, бледность, появление тяжелых инфекций, лихорадку, сыпь или зуд, а также боли в костях и суставах.