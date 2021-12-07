График повышения пенсий в Украине на 2022 год

Украинцев с декабря 2021 года по конец 2022-го ждет семь повышений пенсий. При этом для всех пенсионеров выплаты будут расти далеко не каждый раз. После повышения минимальные выплаты для 65-летних так и не начнут покрывать даже базовые потребности, сообщает Обозреватель.

График повышения пенсий на ближайший год

Декабрь-2021

Перерасчет пенсий коснется сразу пяти категорий:

тех, кто получает максимальную выплату;

тех, кто получает минимальную выплату;

тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия;

тех, кто имеет доплату за стаж сверх нормы;

тех, кто достиг возраста от 75 до 80 лет.

Такое повышение уже предусмотрено бюджетом ПФУ на 2021 год. Около 890 тыс. украинцев (от 75 до 80 лет) получат в среднем по 400 грн прибавки. Минимальная пенсия увеличится с 1854 до 1934 грн, а максимальная – с 18540 до 19340 грн. Прибавка за стаж сверх нормы – с 18,54 до 19,34 грн за каждый дополнительный год.

А если украинец достиг 65-летия и выполнил требования по стажу, сейчас он не может получать менее 2400 грн, а по новым правилам – менее 2600 грн. Эта цифра не покрывает даже расходы на самые необходимые продукты и товары первой необходимости.

Январь-2022

Под повышение попадают две категории:

"чернобыльцы";

женщины, которые родились в 1962 году.

Повышение выплат "чернобыльцам" предусмотрено законом № 1584-IX. Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые получили инвалидность, составят не менее:

6000 грн для первой группы;

4800 грн для второй группы;

3700 грн для третьей группы.

Также с 1 января будет планируется рост пенсий по возрасту для женщин, которые родились в 1962 г. Повышение составит 9%.

Март-2022

С 1 марта пройдет ежегодная индексация пенсий. Пересчет будет индивидуальным, а сумма повышения будет привязана инфляции и росту средней зарплаты в стране.

В 2022 году под индексацию вновь попадут некоторые категории пенсионеров, которых исключили из этой программы повышения в 2017 году. Речь идет о чиновниках, ученых, военных и т.д.

Также пройдет индексация надбавок, которые выплачиваются за возраст: пенсионеры старше 80 лет будут получать по 500 грн в месяц, пенсионеры 75-80 лет – по 400 грн.

Апрель-2022

С 1 апреля будут пересчитывать выплаты работающим пенсионерам. Эта индексация тоже будет индивидуальной. Учитываться будут полученный стаж и текущая зарплата пенсионера.

Июль-2022

Минимальные и максимальные пенсии повысятся из-за роста прожиточного минимума. Минимальная пенсия увеличится с 1934 грн до 2027 грн, а максимальная – с 19340 до 20270 грн. Также возрастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

Октябрь-2022

Вводятся новые доплаты к пенсиям для пожилых. Программа дополнительных выплат расширится на пенсионеров 70-75 лет.

Они будут получат по 300 грн доплаты в месяц. А при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 для мужчин минимальная пенсия для таких получателей не сможет быть менее 3000 грн.

Декабрь-2022

На этот месяц запланировано еще одно повышение минимальных и максимальных пенсий. Минимальная пенсия увеличится с 2027 грн до 2093 грн, а максимальная – с 20270 до 20930 грн.

Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин) будет установлена минимальная пенсия в размере 2 500 грн. А если будет стаж 20-30 лет у женщин и 25-35 лет у мужчин, выплата составит от 2093 грн до 2500 грн.