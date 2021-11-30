Что ожидается на валютном рынке в последний рабочий день ноября

Сегодня – последний рабочий день ноября. Большинство участников торгов уже провело запланированные операции: экспортеры продали валюту, импортеры – купили ее и оплатили контракты. Следовательно, их активность будет ниже, чем вчера.

В районе обеда банки начнут выравнивать свои валютные позиции, покупая и продавая валюту, поэтому много операций будет, начиная с 12:00. Поскольку многие из них в ноябре поучаствовали в спекулятивных операциях, им придется хорошенько постараться, чтобы успеть выполнить нормативы НБУ. Поэтому в первой половине торговой сессии ожидается пониженная активность, а вот начиная с 12:00 возможны резкие колебания котировок. Национальный банк сегодня будет начеку и при первых намеках на рост свыше допустимого выйдет с интервенцией на продажу или объявит покупку, если курс станет внезапно резко идти вниз.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 27,22/27,30 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в понедельник подорожал еще на 5 копеек. Утром его начали продавать по 27,25-27,27 гривен. К 11 часам ценник ненадолго опустили до 27,23-27,24 гривен, но к обеду почти везде, где доллар был дешевле, его раскупили, и операторы валютного рынка были вынуждены опять поднять цену. К вечеру же дешевле 27,29-27,30 гривен крупную партию доллара купить было крайне сложно. Сегодня продажа в Киеве стартует с 27,30 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке﻿ и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников.

Евро на рынке FOREX в понедельник опустился до отметки 1,1256 доллара, немного скорректировавшись после резкого роста в прошлую пятницу. Утром вторника евро торгуется в узком диапазоне 1,1283-1,1303 доллара. Наличный евро в понедельник продавали в основном в пределах 30,70-30,75 гривен, хотя периодически появлялись предложения и по 30,77-30,80 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,77-30,80 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня – в последний день месяца - равновероятны как рост, так и снижение ценника на евро.

Российский рубль в понедельник укрепился с 75,20 до 74,30 рублей за доллар после того, как цена нефти скорректировала на 50% свое пятничное падение: баррель популярной марки Brent подорожал с 71 до 76 долларов. Утром вторника рубль торгуется в диапазоне 74,40-74,60 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в понедельник продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей. Сегодня цена российской валюты останется на том же уровне в большинстве оптовых обменных пунктов. В случае, если укрепление рубля в мире продолжится, к вечеру цена может подняться до 3,66-3,67 гривен за 10 рублей.