Google посвятил новый дудл автору термина "нечеткая логика"
Новый дудл от Google посвящен автору термина "нечеткая логика" – профессору Калифорнийского университета Лотфи Заде (4 февраля 1921 – 6 сентября 2017), сообщает Сегодня.
Нечеткая логика людей
Американский математик и логик азербайджанского происхождения был одним из основателей теории нечетких множеств.
Сам термин "нечеткая логика" появился как попытка связать математику с интуитивным способом коммуникации, которым люди руководствуются в жизни.
Заде опубликовал написал четыре теории:
- о нечетких множествах;
- о нечеткой логике;
- мягких вычислений;
- вербальных вычислений и представлений.
В Google Scholar зарегистрировано почти 90 тыс. тыс. ссылок на его работы.