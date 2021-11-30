Google посвятил новый дудл автору термина "нечеткая логика"

Новый дудл от Google посвящен автору термина "нечеткая логика" – профессору Калифорнийского университета Лотфи Заде (4 февраля 1921 – 6 сентября 2017), сообщает Сегодня.

Нечеткая логика людей

Американский математик и логик азербайджанского происхождения был одним из основателей теории нечетких множеств.

Сам термин "нечеткая логика" появился как попытка связать математику с интуитивным способом коммуникации, которым люди руководствуются в жизни.

Заде опубликовал написал четыре теории:

о нечетких множествах;

о нечеткой логике;

мягких вычислений;

вербальных вычислений и представлений.

В Google Scholar зарегистрировано почти 90 тыс. тыс. ссылок на его работы.