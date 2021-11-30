Украинские патрульные катера сегодня вышли в море

Украинские патрульные катера, доставленные в Одессу 23 ноября американским сухогрузом Ocean Grand, сегодня утром вышли в море.

Как передает﻿ корреспондент «Думской», первым, в 8:10, из Практической гавани порта вышел катер «Сумы» Р192, через несколько минут его примеру последовал «Фастов» Р193.

В районе мыса Большой Фонтан обе новые единицы нашего флота провели ходовые испытания, а также отрабатывали маневрирование и другие задачи.

Судя по данным АИС, «Сумы» некоторое время шел на скорости 26 узлов, но, по сведениям «Думской», «Айленды» разогнали до 30 узлов. Испытания завершились через три часа после выхода — в 11:10 оба катера зашли в базу «Юг».

Думская

Думская

Напомним, это третий и четвертый «айленды», переданные Украине правительством США по программе военной помощи.