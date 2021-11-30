Ученые выяснили, как бороться с плохими воспоминаниями

Нейробиологи из Китая и США решили вычислить наиболее действенный метод борьбы с негативными воспоминаниями. Как оказалось, все очень просто: пережив ситуацию, которая имеет прямую связь с плохим жизненным опытом, нужно всего лишь не ложиться спать сразу же после произошедшего, сообщает Menslife.

По мнению экспертов, любая информация (в том числе и негативная) запоминается лучше всего, если человек получает связанный с ней жизненный опыт и старается как можно быстрее лечь спать, пребывая в полной уверенности, что сон поможет забыться и свести проблему "на нет". На самом же деле, в процессе засыпания мозг начинает работать с повышенной активностью, переводя память из краткосрочной в долгосрочную.

Американские и китайские научные работники пришли к таким выводам, проведя двухдневный эксперимент с участием 73 молодых мужчин. Каждому из добровольцев необходимо было подавить воспоминания негативного характера, которые прежде всего имели прямую связь с неприятными людьми. В это время специалисты наблюдали за работой мозга испытуемых, используя с этой целью функциональную магнитно-резонансную томографию.

Как оказалось, проще всего забыть и отпустить негативную ситуацию удавалось именно тем участникам исследования, которые сначала обдумывали произошедшее и старались настроиться на позитивную волну, и только потом уже ложились спать. Тем же, кто предпочел сон решению проблемы, в результате было гораздо сложнее справиться с плохими воспоминаниями.

По словам нейробиологов, результаты эксперимента могут активно использоваться медиками для реабилитации пациентов, столкнувшихся с посттравматическим стрессом.