Валютный рынок вторника: ход торгов

В последний день ноября на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается интересная ситуация. Национальный банк сделал упреждающий ход и в самом начале торгов вышел с интервенцией на продажу доллара по курсу 27,33 гривен, что на тот момент было выше рыночных цен. Однако, как показали дальнейшие действия, его участие не понадобилось.

В районе 11 утра на рынок начали один за другим выходить с продажами коммерческие банки. В связи с необходимостью выполнить нормативы валютной позиции, установленные НБУ, они были вынуждены выставить на продажу излишки валюты (сверх норматива). Предложение резко превысило спрос, и котировки начали падать, достигнув к обеду 27,15 гривен на покупке и 27,17 гривен на продаже.

Вслед за безналичным пошел вниз и наличный доллар. Утром оптовые обменники Киева начали продавать наличного «американца» по 27,30-27,32 гривен. Затем на короткое время доллар подорожал до 27,35 гривен, а как только на межбанке начали снижаться цены, устремился вниз. К обеду он подешевел на 10 копеек, до 27,25 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня вновь пошел вверх и поднялся до отметки 1,1371 доллара, но затем развернулся вниз и к моменту написания статьи опустился до 1,1344 доллара. В последний день месяца спекулянты в мире закрывают краткосрочные позиции (большинство из которых было на продажу евро против доллара), что приводит к резким движениям. Наличный евро большинство оптовых обменок столицы продает по 30,87-30,92 гривен. Операторы наличного валютного рынка второй день подряд сигнализируют о росте интереса к покупкам наличной евровалюты.

Российский рубль в первой половине дня вторника продолжил совершать резкие движения: сначала опустился с 74,40 до 75,10 рублей за доллар, а к обеду вновь вырос до 74,60 рублей за доллар. В столице наличный рубль сегодня подорожал на 1 копейку, до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.

Польский злотый тоже немного подорожал вслед за евро. Сегодня его можно купить в столице по 6,58-6,60 гривен.