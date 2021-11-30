Лукашенко назвал Крым российским и собрался посетить анексированный полуостров
Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить временно оккупированный Россией полуострова Крым. Он назвал эту территорию Украины частью России, сообщает Обозреватель.
Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Кисилеву. По словам Лукашенко, после так называемого референдума, который был проведен в Крыму в 2014 году в незаконный способ, полуостров стал "российским де-юре".
Он также заявил, что до "референдума" якобы было понятно: "де-факто это российский Крым".
"Крым, я тогда еще сказал, де-факто российский. Тогда уже был "референдум" или нет, я не помню. После "референдума" и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма – на это имею полное право, под чьим бы руководством и чьим бы он ни был, это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму. Когда у меня еще маленькие старшие детки были", – сказал Лукашенко.
По словам нелегитимного президента Беларуси, на счет его посещения Крыма уже якобы есть договоренность с Владимиром Путиным. При этом, когда это может произойти, Лукашенко не сказал. Он только добавил, что начать путешествие по полуострову хотел бы с города Севастополь.
"Мне президент предложил: давай когда-нибудь махнем. Когда мы на катере с ним были в Черном море, как раз об этом речь зашла. Я говорю: ну показал бы Крым мне! Только давай на самолете", – сказал Лукашенко.