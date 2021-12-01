Особо опасные Е: самые вредные консерванты в продуктах
Еда - один из главных факторов, которые влияют на продолжительность и качество жизни. Прочитав этикетку, можно выбрать более здоровые продукты, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram перечислила самые опасные консерванты.
Опасные консерванты
- Е-218 (метилпарабен)
Накапливаются в организме человека, оказывают неблагоприятное воздействие.
- Е-220 (Диоксид серы)
Синтетическое происхождение. Важно не допускать превышения нормы потребления данной пищевой добавки. Может вызвать аллергическую реакцию.
- Е-211 (Бензоат натрия)
Рекомендуется избегать продуктов, если в составе наряду с данной пищевой добавкой есть аскорбиновая кислота (Ascorbic acid, vitamin C) или лимонная кислота (Citric Acid), поскольку при употреблении таких продуктов в желудке создается опасная реакция, а на организм может быть оказано неблагоприятное воздействие или аллергическая реакция.
Добавки, скрывающие сахар в пищевых продуктах
- Патока (Мальтодекстрин, maltodextrin).
- Карамельный сироп (сироп сахарный карамелизованный, сироп сахарный инвертный).
- Сахарный колер (Е-150а, Е-150b, E-150c, E-150d, карамель).
- Декстроза (Глюкоза, виноградный сахар, D- глюкоза).
- Фруктоза (глюкозно-фруктозный сироп).
- Сироп агавы может содержать 80 % фруктозы.
Синтетические сахарозаменители
- Цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (E952). Запрещена в некоторых странах. Подозревается в том, что может усиливать действие канцерогенов, хотя прямых доказательств тому нет.
- Ацесульфам калия (E950). Долгое время относительно вреда данного подсластителя велись споры. В настоящее время официально добавка признана безопасной для здоровья.
- Добавка Е-951 (Аспартам). Может вызвать аллергические реакции. Возможна индивидуальная непереносимость добавки, например, больными фенилкетонурией.
- Добавка Е-954 (Сахарин). В больших количествах добавка способствует росту опухолевых клеток.
Безопасные пищевые добавки
- Е440 - Пектин, Pectine
- Е901- Воск пчелиный, Beeswax
- Е100 - куркумин
- Е140 - (Хлорофилл)
- Е160с - (экстракт паприки)
- Е 160d - (Ликопин)
- Е163 - (Антоциан) экстракт из винограда и ягод
- E181 (Танин).