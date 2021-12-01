Особо опасные Е: самые вредные консерванты в продуктах

Еда - один из главных факторов, которые влияют на продолжительность и качество жизни. Прочитав этикетку, можно выбрать более здоровые продукты, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram перечислила самые опасные консерванты.

Опасные консерванты

Е-218 (метилпарабен)

Накапливаются в организме человека, оказывают неблагоприятное воздействие.

Е-220 (Диоксид серы)

Синтетическое происхождение. Важно не допускать превышения нормы потребления данной пищевой добавки. Может вызвать аллергическую реакцию.

Е-211 (Бензоат натрия)

Рекомендуется избегать продуктов, если в составе наряду с данной пищевой добавкой есть аскорбиновая кислота (Ascorbic acid, vitamin C) или лимонная кислота (Citric Acid), поскольку при употреблении таких продуктов в желудке создается опасная реакция, а на организм может быть оказано неблагоприятное воздействие или аллергическая реакция.

Добавки, скрывающие сахар в пищевых продуктах

Патока (Мальтодекстрин, maltodextrin).

Карамельный сироп (сироп сахарный карамелизованный, сироп сахарный инвертный).

Сахарный колер (Е-150а, Е-150b, E-150c, E-150d, карамель).

Декстроза (Глюкоза, виноградный сахар, D- глюкоза).

Фруктоза (глюкозно-фруктозный сироп).

Сироп агавы может содержать 80 % фруктозы.

Синтетические сахарозаменители

Цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (E952). Запрещена в некоторых странах. Подозревается в том, что может усиливать действие канцерогенов, хотя прямых доказательств тому нет. Ацесульфам калия (E950). Долгое время относительно вреда данного подсластителя велись споры. В настоящее время официально добавка признана безопасной для здоровья. Добавка Е-951 (Аспартам). Может вызвать аллергические реакции. Возможна индивидуальная непереносимость добавки, например, больными фенилкетонурией. Добавка Е-954 (Сахарин). В больших количествах добавка способствует росту опухолевых клеток.

Безопасные пищевые добавки