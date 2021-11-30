Рассмотрение дела против НГЗ на 9,2 млрд сорвано: суд заминировали

30 ноября работа Николаевского апелляционного суда была заблокирована. Николаевской полиции поступило сообщение, что в здании суда заложено взрывное устройство, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

При рассмотрении апелляционной жалобы Николаевского глиноземного завода на решение по иску общественной организации "Стоп Шлам" в зал вошли сотрудники полиции и объяснили, что здание суда заминировано.

В этой связи коллегия судей объявила перерыв. После этого собравшиеся покинули зал заседания, были эвакуированы все сотрудники и посетители. На место происшествия прибыли автомобили оперативных служб, а за ними взрывотехники, которые приступили к осмотру здания.

На НГЗ уверены, что это попытка сорвать заседание, ведь юридических аргументов у представителей "Стоп шлама" не осталось.

Накануне заседания стало известно, что материалы судебного дела были сфальсифицированы - к ним добавили документы уже после вынесения решения против НГЗ первой инстанцией.