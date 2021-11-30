Центр Киева завтра могут перекрыть: список улиц

Завтра, 1 декабря, из-за массовых мероприятий могут перекрыть центр Киева. Полиция предупреждает, что будет ограничено движение транспорта, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

В связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в Киеве на:

улице Крещатик;

улице Михайловской;

улице Шелковичной;

улице Лютеранской;

улице Круглоуниверситетской;

улице Архитектора Городецкого;

улице Заньковецкой;

улице Садовой;

улице Институтской;

улице Липской.

Фото: центр Киева завтра могут перекрыть (t.me/kyivpatrol)

Кроме того, "Киевпастранс" предупреждает, что завтра возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114. В частности, будут ограничены маршруты: