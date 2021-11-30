Центр Киева завтра могут перекрыть: список улиц
Завтра, 1 декабря, из-за массовых мероприятий могут перекрыть центр Киева. Полиция предупреждает, что будет ограничено движение транспорта, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
В связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в Киеве на:
- улице Крещатик;
- улице Михайловской;
- улице Шелковичной;
- улице Лютеранской;
- улице Круглоуниверситетской;
- улице Архитектора Городецкого;
- улице Заньковецкой;
- улице Садовой;
- улице Институтской;
- улице Липской.
Кроме того, "Киевпастранс" предупреждает, что завтра возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114. В частности, будут ограничены маршруты:
- троллейбус № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская"
- троллейбусов №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода
- автобусов №24 на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого"
- автобусов №62 от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная"