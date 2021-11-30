Гетманцев рассказал, как будут искать "лишние" доходы граждан

Министерство финансов готовит проект закона, который предусматривает косвенные методы налогового контроля. Нужно будет платить налоги с доходов, которые граждане не могут подтвердить, сообщает UBR.

"Как это будет работать? Вы делаете дорогую покупку – квартиру, машину. Налоговая видит вашу покупку в реестре, сравнивает с имеющимися у вас доходами, если сумма существенно превышает ваши доходы, и вы по запросу налоговой не можете объяснить, откуда у вас эти деньги, то нужно будет уплатить налог с этой суммы в размере 18%" , – отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью "Forbes Украина".

По его словам, на данном этапе большая часть трудоспособных граждан Украины (10 млн человек) не показывают свои доходы.

Как рассказал, новацию не стоит называть "налогом на расходы", поэтому они облагаться не будут. А доказать легальность расходуемых средств можно будет доходами, полученными за всю жизнь. Уплаты 18% сбора с неподтвержденных доходами трат можно избежать, задекларировав их в рамках налоговой амнистии.