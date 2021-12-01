Валютный рынок среды: итоги дня

В первый день зимы спрос на валюту на межбанковском﻿ валютном рынке был настолько большим, что Национальному банку пришлось трижды выходить с интервенцией на продажу.

Главной причиной стало то, что покупки нерезидентов для вывода очередной порции дивидендов и импортеров по новым контрактам совпали по времени со снижением предложения валюты от экспортеров, которым уже выплатили компенсацию НДС, и они не так остро нуждались в оборотной гривне. Кроме того, негативный политический фон и митинги протеста в столице спровоцировали иностранных инвесторов более активно покупать валюту на средства, полученные от погашения ОВГЗ. Несмотря на то, что в начале торгов дисбаланс между продавцами и покупателями был не столь существенным, обойтись без вмешательства Нацбанка все же не удалось. И только его активные действия хоть и не остановили, но слегка притормозили возобновившееся падение гривны.

Закрыли торги среды на 14,5 копеек на покупке и на 14 копеек на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,10/27,20 (покупка/продажа).

Торги среды открылись более широко, чем во вторник: спред на открытии составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,16 гривен прошла в 9:20. Вначале число продавцов и покупателей было примерно равным, и на рынке шла размеренная торговля в диапазоне 27,15-27,20 гривен. К 10:20 котировки даже ненадолго опустились до 27,12 гривен на покупке и 27,16 гривен на продаже. Низкие цены привлекли покупателей, которые вчера решили выждать, до какого уровня опустится доллар. Они начали выставлять заявки, и котировки тут же отреагировали ростом. Уже к 12:30 ценник продавцов приблизился к уровню 27,30. Национальный банк понял, что медлить не стоит, и вышел с интервенцией на продажу по цене 27,29 гривен. Регулятор продал 50 млн долларов, но не сбил ажиотаж. Тогда он вышел повторно и продал еще 50 млн долларов, но уже по цене 27,30 гривен. Когда же стало понятно, что и этого недостаточно, Нацбанк вышел в третий раз с продажей по 27,32 гривен. Третий выход регулятора выглядел более чем убедительно, и спекулянты, накануне разгонявшие курс вверх, начали продавать валюту, фиксируя прибыль. В итоге, в районе 27,32 гривен рост удалось приостановить.

Котировки закрытия торгов – 27,30/27,32 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 123 млн долларов по сравнению с вторником и составил 307,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1871 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1871 гривен. Официальный курс доллара на 2 декабря установлен на отметке 27,2296 гривен за доллар, рост на 1,54 копейки.

установлен на отметке 27,2296 гривен за доллар, рост на 1,54 копейки. Официальный курс евро на 2 декабря установлен на отметке 30,8443 гривен за евро, снижение на 7,78 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подорожал на 10 копеек. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,22-27,23 гривен. Уже к обеду ценник вырос до 27,28 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,32-27,33 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1352 доллара. Сегодня евро целый день совершал резкие движения между уровнями 1,1303 и 1,1359 доллара, не в состоянии решить, расти ему или падать. Наличный евро в столице за день подорожал на 15 копеек: утром его продавали по 30,75-30,80 гривен; к вечеру цена поднялась до 30,90-30,95 гривен.

Российский рубль сегодня продолжил укрепление к американскому доллару и к вечеру вырос до 73,70 рублей за доллар. Состоянием на 17:00 рубль торгуется в диапазоне 73,76-73,84 рубля за доллар. Наличный рубль в столице днем продавали по по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей; к вечеру некоторые обменные пункты подняли продажу до 3,66 гривен за 10 рублей.