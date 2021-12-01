Сегодня перекрывают центр Киева: список улиц

В Киеве ограничат движение транспорта с 6 часов 1 декабря в связи с проведением массовых мероприятий. Об этом информировала Киевская городская государственная администрация, сообщает Укринформ.

В частности отмечают, что 1 декабря 2021 года в Киеве состоятся мероприятия с массовым участием граждан, и в связи с этим с 06.00 в среду будет ограничено движение всех видов транспортных средств и внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта в следующих местах:

ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Европейской пл.),

ул. Михайловская (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская),

ул. Малая Житомирская (от Майдана Незалежности до Владимирского проезда),

ул. Софиевская (от Майдана Незалежности до Владимирского проезда),

пер. Шевченко,

ул. Б. Гринченко,

ул. Костельная (от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской),

ул. Круглоуниверситетская,

ул. М. Грушевского (от пл. Арсенальной до Петровской аллеи),

ул. Шелковичная (от ул. М. Грушевского до ул. Бассейной),

ул. Институтская (от ул. Садовой до Майдана Незалежности),

ул. Лютеранская (от ул. Шелковичной до ул. Крещатик).

Однако в КГГА не уточнили, какие массовые акции запланированы на 1 декабря. В то же время известно, что вечером 1 декабря, в частности, на Майдане Незалежности запланирована мирная акция "Защити Украину – останови переворот", а также акция протеста Нацкорпуса.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что 1 декабря готовится "подвоз" людей к парламенту для блокирования проходов, а в регионах людям предлагают по тысяче гривень в день для участия в госперевороте.