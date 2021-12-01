Сегодня перекрывают центр Киева: список улиц
В Киеве ограничат движение транспорта с 6 часов 1 декабря в связи с проведением массовых мероприятий. Об этом информировала Киевская городская государственная администрация, сообщает Укринформ.
В частности отмечают, что 1 декабря 2021 года в Киеве состоятся мероприятия с массовым участием граждан, и в связи с этим с 06.00 в среду будет ограничено движение всех видов транспортных средств и внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта в следующих местах:
- ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Европейской пл.),
- ул. Михайловская (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская),
- ул. Малая Житомирская (от Майдана Незалежности до Владимирского проезда),
- ул. Софиевская (от Майдана Незалежности до Владимирского проезда),
- пер. Шевченко,
- ул. Б. Гринченко,
- ул. Костельная (от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской),
- ул. Круглоуниверситетская,
- ул. М. Грушевского (от пл. Арсенальной до Петровской аллеи),
- ул. Шелковичная (от ул. М. Грушевского до ул. Бассейной),
- ул. Институтская (от ул. Садовой до Майдана Незалежности),
- ул. Лютеранская (от ул. Шелковичной до ул. Крещатик).
Однако в КГГА не уточнили, какие массовые акции запланированы на 1 декабря. В то же время известно, что вечером 1 декабря, в частности, на Майдане Незалежности запланирована мирная акция "Защити Украину – останови переворот", а также акция протеста Нацкорпуса.
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что 1 декабря готовится "подвоз" людей к парламенту для блокирования проходов, а в регионах людям предлагают по тысяче гривень в день для участия в госперевороте.