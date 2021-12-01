Что ожидается на валютном рынке в среду

В первый день декабря ожидается усиление давления на гривну. Покупки нерезидентов для вывода очередной порции дивидендов и импортеров по новым контрактам традиционно совпадают по времени со снижением предложения валюты от экспортеров, которым уже выплатили компенсацию НДС, и они не так остро нуждаются в оборотной гривне.

Кроме того, сегодня в Киеве ожидаются митинги протеста. Политическая напряженность явно не добавит гривне сил. Следовательно, растут шансы в ближайшее время увидеть еще одну попытку роста в направлении уровня 27,50 гривен. Национальный банк продолжит пристально наблюдать за ситуацией, готовый вмешаться в любую минуту, когда это потребуется. Вчера одним своим выходом с интервенцией на продажу он уже ограничил рост котировок безналичного доллара; не понадобилось даже продавать.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 27,10/27,20 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева во вторник оперативно отслеживал происходящее на межбанке﻿: ценники то росли , то снижались, то вновь шли вверх. Утром оптовые обменники Киева продавали наличного «американца» по 27,30-27,33 гривен. К 11 часам ценник ненадолго подняли до 27,35 гривен, но как только на межбанке наметилось снижение, цены на наличную валюту начали падать буквально на глазах. К 14:30 в Киеве доллар подешевел до 27,20-27,22 гривен. Впрочем, такая цена тоже продержалась недолго; уже к 17 часам обменки подняли ценник до 27,21-27,23 гривен. Сегодня продажа в Киеве стартует с 27,30-27,32 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников.

Евро на рынке FOREX во вторник сначала вырос до отметки 1,1380 доллара, а потом резко обвалился до 1,1232 доллара после начала выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил, что риск инфляции в США и в мире в целом увеличился. Впоследствии евро скорректировался до 1,1345 доллара и утром среды торгуется в диапазоне 1,1316-1,1342 доллара. Наличный евро во вторник продавали в основном по 30,87-30,92 гривен; к вечеру появились предложения по 30,83-30,85 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,80-30,83 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. В первый день нового месяца возможны резкие колебания цены евровалюты как в мире, так и в Украине.

Российский рубль во вторник укрепился с 75,20 до 74,00 рублей за доллар на фоне общей слабости американского доллара. Утром среды он продолжил расти и достиг отметки 73,73 рублей за доллар на фоне начавшегося восстановления мировых цен на нефть после двухдневного обвала: за ночь марка Brent подорожала на 4 доллара, до 72 долларов за баррель. Наличный рубль в столице в понедельник продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей. Сегодня есть предпосылки ожидать, что рубль подорожает еще на 2-3 копейки, до 3,65-3,68 гривен за 10 рублей.