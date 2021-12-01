Представлена новая Toyota Corolla для рынка Европы

Toyota Corolla получила ряд обновлений. Европейская версия машины примерила на себя новый инфотеймент с поддержкой беспроводного протокола Apple CarPlay, сообщает РБК-Украина.

В зависимости от комплектации, новое головное устройство доступно Corolla по умолчанию, или в качестве опционального оборудования. Новая система оснащена более мощным процессором, который работает в 2,4 раза быстрее, чем нынешнее устройство. Орган управления – 8-дюймовый сенсорный дисплей – остался прежним.

В распоряжении водителя – усовершенствованный голосовой ассистент, который помогает в управлении мультимедиа, а также некоторыми другими функциями в салоне. Мультимедийная система теперь поддерживает обновление программного обеспечения "по воздуху".

Цветовая гамма пополнилась двумя новыми тонами – белым Platinum White Pearl и серебристым Silver Metallic. Разнообразить экстерьер модели помогут новые 10-спицевые 17-дюймовые колесные диски. Моторная линейка модели осталась прежней.

Прием заказов на новинку на всех европейских рынках стартует до конца текущего года. Первые поставки обновленной модели начнутся уже в первой половине 2022 года.