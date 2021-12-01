Митинг ФОПов и много силовиков: что происходит под Радой сейчас

Возле здания Верховной Рады сейчас много силовиков, также замечены автозаки. Но движение в правительственном квартале пока не перекрыто.

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Фото: PavlovskyNews

Сообщается только о перекрытии улицы Садовой – туда пускают только по удостоверениям и пропускам.

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Фото: PavlovskyNews
"Правительственный квартал заполнен спецназом и автозаками. Силовики дежурят на каждом перекрёстке. Досматривают все грузовые автомобили. Но по состоянию на сейчас движение по Институтской в районе парламента пока не перекрыто", – говорится в сообщении канала "Политика страны".

Также под Радой начали собираться на митинг ФОПы – они требуют отменить обязательное введение кассовых аппаратов.

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