Валютный рынок среды: ход торгов

В первый день декабря на межбанковском валютном рынке﻿ сохраняется повышенный спрос на иностранную валюту как со стороны импортеров энергоносителей, так и компаний-нерезидентов, которые традиционно в начале месяца конвертируют полученные дивиденды.

Кроме того, сегодня Министерство финансов выплачивает 14 млрд гривен по закончившимся ОВГЗ плюс купонные проценты. Часть из этой суммы намечена для конвертации в валюту, и ожидание этого давит на рынок. Национальный банк уже вышел с интервенцией на продажу на уровне 27,29 гривен (на 4 копейки ниже вчерашнего уровня, который он защищал). К моменту написания статьи регулятор еще не продал ни доллара, но готов это сделать, если понадобится.

Вслед за безналичным опять растет и наличный доллар. Утром оптовые обменники Киева начали продавать наличного «американца» по 27,20-27,22 гривен, но уже к обеду ценник вырос до 27,28 гривен. Спрос на наличную валюту сохраняется на высоком уровне.

Евро на FOREX в первой половине дня совершает резкие движения между уровнями 1,1303 и 1,1359 доллара. После вчерашнего резкого падения, вызванного выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла, и последовавшим восстановлением почти до исходного уровня инвесторы в мире никак не могут понять, что делать: продавать его или же покупать. Наличный евро сегодня торгуют в широком диапазоне 30,75-30,85 гривен; при этом цена евровалюты сегодня больше ориентируется на поведение доллара в Украине, чем на FOREX.

Российский рубль утром среды вырос до 73,70 рублей за доллар; на этом уровне укрепление российской валюты затормозилось. Рубль растет второй день подряд после заявления главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о том, что планируется резкое повышение ставки ЦБР – сразу на 100 базисных пунктов – на ближайшем заседании правления 17 декабря. В столице наличный рубль второй день подряд продают по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.