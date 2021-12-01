"ФОПы" начали марш по центру Киева

"ФОПы", которые с самого утра протестовали под зданием Верховной Рады, начали марш по центру Киева.

Об этом сообщает﻿ Политика Страны.

Они пройдут по улице Крещатик к Офису президента, откуда и направятся обратно к Раде, где их протест закончится.

Люди идут по проезжей части, занимая одну сторону движения.

Как сообщает﻿ Андрей Павловский, на Майдане возле палаток "ФОПов" зажгли дымовые шашки, когда предприниматели проходили мимо. Движение по Крещатику перекрыто в сторону Бессарабки.

"ФОПы" идут по центральной улице Киева под песню "Нас бьют, мы летаем" в исполнении 95-го квартала