"ФОПы" начали марш по центру Киева
"ФОПы", которые с самого утра протестовали под зданием Верховной Рады, начали марш по центру Киева.
Об этом сообщает Политика Страны.
Они пройдут по улице Крещатик к Офису президента, откуда и направятся обратно к Раде, где их протест закончится.
Люди идут по проезжей части, занимая одну сторону движения.
Как сообщает Андрей Павловский, на Майдане возле палаток "ФОПов" зажгли дымовые шашки, когда предприниматели проходили мимо. Движение по Крещатику перекрыто в сторону Бессарабки.
"ФОПы" идут по центральной улице Киева под песню "Нас бьют, мы летаем" в исполнении 95-го квартала