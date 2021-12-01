В Китае нашли антитело ко всем штаммам коронавируса

В Китае провели исследования, в результате которых было выявлено антитело, способное нейтрализовать все известные штаммы коронавируса, пишет Николай Абрамов, Газета.ru.

Отмечается, что молекулу 35B5 удалось выявить у одного из заразившихся коронавирусом. Антитело способно нейтрализовать все существующие штаммы коронавируса. Такое открытие сделали китайские медики под руководством сотрудника университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, профессора Дена Кая.

Антитело открыли в ходе крупномасштабного изучения образцов крови жителей Китая, которые в тяжелой форме переболели коронавирусом. Из них выделили те клетки, которые производят антитела, и стали наблюдать за взаимодействием с разными частицами вируса.