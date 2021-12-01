Экономический паспорт: Гетманцев обещает на счетах до $10 тысяч

Законопроект об экономическом паспорте украинца, который анонсировал президент Владимир Зеленский, предусматривает накопление около $10 тыс. на спецсчетах детей к моменту достижения ими совершеннолетия. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в кулуарах парламента, сообщает UBR.

"По меньшей мере, по результатам накопления – это будет $10 тыс. в эквиваленте и с учетом инфляции на момент того, как ребенок станет совершеннолетним" , – указал нардеп.

По его словам, сумма определяется рентой – объемами отчислений от природных ресурсов Украины. Ежегодно сумма выплат на одного человека будет составлять около $500.

Экономический паспорт сможет получать ребенок, который рождается в Украине или уже родился, но с определенного срока. Эти детали можно будет уже узнать из самого законопроекта.

"Это – счет в государственном фонде будущего, на котором скапливаются отчисления от ренты. Ежегодно, ежемесячно средства на этом счете будут увеличиваться. И ребенок по достижению совершеннолетия сможет использовать эти деньги либо на приобретение жилья или на обучение, либо перечислить эти средства на свой пенсионный счет" , – указал глава профильного комитета.

Напомним, Зеленский анонсировал создание экономического паспорта украинца во время ежегодного послания в Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны.