На Закарпатье построят новый пункт пропуска на границе с Румынией

На Закарпатье построят новый контрольный пункт пропуска для сообщения с Румынией. Это поможет разгрузить МАПП "Дьяково", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Сегодня МАПП "Дьяково" является единственным пунктом пропуска для грузового сообщения без ограничений с Румынией.

"На днях в Закарпатье утвердили проект землеустройства и выделили земельный участок площадью почти 12 га под новый круглосуточный КПП за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района" , - пишет пресс-служба.

Всего планируют построить:

4 полосы для грузовых автомобилей;

6 для легковых;

2 для автобусов;

2 для пешеходов.﻿



