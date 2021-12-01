На Закарпатье построят новый пункт пропуска на границе с Румынией
На Закарпатье построят новый контрольный пункт пропуска для сообщения с Румынией. Это поможет разгрузить МАПП "Дьяково", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Сегодня МАПП "Дьяково" является единственным пунктом пропуска для грузового сообщения без ограничений с Румынией.
"На днях в Закарпатье утвердили проект землеустройства и выделили земельный участок площадью почти 12 га под новый круглосуточный КПП за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района", - пишет пресс-служба.
Всего планируют построить:
- 4 полосы для грузовых автомобилей;
- 6 для легковых;
- 2 для автобусов;
- 2 для пешеходов.