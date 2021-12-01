На Закарпатье построят новый пункт пропуска на границе с Румынией

На Закарпатье построят новый пункт пропуска на границе с Румынией

На Закарпатье построят новый контрольный пункт пропуска для сообщения с Румынией. Это поможет разгрузить МАПП "Дьяково", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Сегодня МАПП "Дьяково" является единственным пунктом пропуска для грузового сообщения без ограничений с Румынией.

"На днях в Закарпатье утвердили проект землеустройства и выделили земельный участок площадью почти 12 га под новый круглосуточный КПП за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района", - пишет пресс-служба.

Всего планируют построить:

  • 4 полосы для грузовых автомобилей;
  • 6 для легковых;
  • 2 для автобусов;
  • 2 для пешеходов.﻿

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