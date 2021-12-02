Netflix резко нарастил абонбазу в Украине

Провайдер "Ланет", обслуживающий 230 тыс. интернет-пользователей, отметил резкое увеличение в Украине числа подписчиков международного стримингового сервиса Netflix в течение последних двух месяцев, сообщает UBR.

Если на начало октября количество активных пользователей указанной ОТТ-платформы превышало 50 тыс., то на 30 ноября их число увеличилось до 140 тыс. Об этом рассказал директор "Ланета" Мариан Ивасюк.

По его словам, такой рост связан с активизацией маркетинговой стратегии Netflix – появилась реклама в сервисах Google, Facebook и Microsoft.

Кроме этого, компания "запустила украинский интерфейс, расширила украиноязычную библиотеку, снизила цены до уровня локальных" .

Напомним, что 1 октября стало известно о запуске домена netflix.ua, а также официальных украиноязычных страниц в Instagram и Facebook. Позже, в середине ноября, Netflix сообщил о значительном снижении цен на свои пакеты для украинских пользователей.

Так, ежемесячный минимальный тариф уменьшился с 7,99 евро до 4,99 евро, а самый дорогой – с 11,99 евро до 9,99 евро.