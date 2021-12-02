Что ожидается на валютном рынке в четверг

Превышение спроса над предложением в первый день зимы привело к росту котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ до 27,30 гривен на покупке и 27,34 гривен на продаже.

Национальный банк провел три подряд интервенции по продаже валюты, чтобы сбить ажиотаж. И только после третьего выхода регулятора продавцы, взявшие паузу, начали шевелиться и выставлять свои заявки. Активно покупали валюту как импортеры энергоносителей, так и иностранные компании, занимавшиеся конвертацией полученных дивидендов. Не отставали от них и инвесторы, получившие гривну от погашения ОВГЗ. Всем срочно понадобилась валюта. Спрос сохранится и сегодня, поэтому с самого утра гривна будет находиться под давлением. И только Национальный банк решит, до какого уровня позволит вырасти доллару.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 27,28/27,35 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в среду подорожал на 10 копеек. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,22-27,23 гривен. Уже к обеду ценник вырос до 27,28 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,32-27,33 гривен.Сегодня продажа в Киеве стартует с 27,31-27,33 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Есть все предпосылки ожидать продолжения роста цены наличной валюты.

Евро на рынке FOREX в среду весь день совершал резкие движения между уровнями 1,1303 и 1,1359 доллара, не в состоянии определиться с дальнейшим направлением движения. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 1,1315-1,1339 доллара. Наличный евро в столице за день подорожал на 15 копеек: утром его продавали по 30,75-30,80 гривен; к вечеру цена поднялась до 30,90-30,95 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,90-30,92 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в среду продолжил укрепление к американскому доллару и вырос до 73,70 рублей за доллар, но к концу дня вновь опустился до 74,40 рублей за доллар. Утром четверга он торгуется в диапазоне 73,95-74,30 рубля за доллар. Наличный рубль в столице вчера днем продавали по по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей; к вечеру некоторые обменные пункты подняли продажу до 3,66 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль может подорожать до 3,65-3,68 гривен за 10 рублей.