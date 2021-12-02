Более 6 тысяч директоров предприятий в Украине станут невыездными
30 ноября Верховная Рада приняла проект закона №5600, который предусматривает в частности ограничение в праве выезда за границу руководителей предприятий, имеющих налоговую задолженность свыше 1 млн грн, неуплаченную в течение 240 дней, сообщает Деловая столица.
"Опендатабот" подсчитал, что в Украине задолженность, превышающую 1 млн грн, имеют 6192 компании. Это значит, что в ближайшее время почти 6200 директоров предприятий могут стать невыездными.
"Директор компании будет невыездным до погашения долга. Чтобы суд признал долг компании, судье достаточно решения руководителя контролирующего органа, то есть налоговой службы. На основании решения суда руководитель-должник попадет в реестр руководителей юридических лиц, имеющих налоговую задолженность более 1 млн грн", – объяснили в сообщении.