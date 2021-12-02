Более 6 тысяч директоров предприятий в Украине станут невыездными

30 ноября Верховная Рада приняла проект закона №5600, который предусматривает в частности ограничение в праве выезда за границу руководителей предприятий, имеющих налоговую задолженность свыше 1 млн грн, неуплаченную в течение 240 дней, сообщает Деловая столица.

"Опендатабот" подсчитал, что в Украине задолженность, превышающую 1 млн грн, имеют 6192 компании. Это значит, что в ближайшее время почти 6200 директоров предприятий могут стать невыездными.