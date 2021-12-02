Тарифы на распределение газа изменятся с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила новые на распределение газа. Планируется, что эти тарифы вступят в силу с 1 января 2022 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Открытое обсуждение проектов постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на услуги распределения природного газа для операторов газораспределительных систем состоится 13-15 декабря 2021 года.

Планируется утвердить следующие тарифы:

Название предприятия Тариф грн за кубометр (без НДС) "Черновцыгаз" 2,14 "Харьковгаз" 1,99 "Гадячгаз" 1,99 "Лубныгаз" 1,99 "Закарпатгаз" 1,99 "Николаевгаз" 1,99 "Уманьгаз" 1,95 "Ивано-Франковскгаз" 1,86 "Мелитопольгаз" 1,84 "Коростышевгаз" 1,82 "Тисменицагаз" 1,79 "Полтавагаз" 1,76 "Винницагаз" 1,76 "Черниговгаз" 1,76 "Тернопольгаз" 1,75 "Житомиргаз" 1,70 "Львовгаз" 1,69 "Херсонгаз" 1,62 "Волыньгаз" 1,57 "Луганскгаз" 1,57 "Ровногаз" 1,56 "Хмельницкгаз" 1,54 "Кировоградгаз" 1,49 "Киевоблгаз" 1,46 "Мариупольгаз" 1,45 "Кременецкое УПРГ" 1,36 "Сумыгаз" 1,34 "Днепропетровскгаз" 1,26 "НГХП "Сирка" 1,21 "Донецкоблгаз" 1,18 "Одессагаз" 1,09 "Терноплльгоркгаз" 1,06 "Шепетовка" 1,06 "Запорожгаз" 0,92 "Днепрогаз" 0,90 "Черкассыгаз" 0,57 "Криворожгаз" 0,53 "Кременчуггаз" 0,46 "Харьковгоргаз" 0,43 "Киевгаз" 0,32

Ранее в НКРЭКУ заявили, что корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.