Валютный рынок четверга: ход торгов

Ситуация на межбанковском валютном рынке﻿ в четверг крайне далека от стабильности. Участники рынка в растерянности; они не понимают происходящего, в частности, последних действий Национального банка.

Сегодня, когда торги на межбанке открылись скачком вверх, и котировки достигли 27,34 гривен на покупке и 27,42 гривен на продаже, Национальный банк против всеобщего ожидания никак не отреагировал. Но зато когда котировки пошли вниз и опустились до 27,25 гривен на покупке и 27,277 гривен на продаже, регулятор внезапно вышел с покупкой 5 млн долларов по цене 27,28 гривен. Чем было продиктовано это решение, непонятно. Естественно, рынок отреагировал сначала остановкой снижения, а затем доллар опять плавно пошел вверх.

Нервной была сегодня обстановка и на наличном рынке. Утром оптовики были изрядно шокированы резким скачком безналичного доллара, а затем выставили доллар на продажу по цене 27,37-27,38 гривен. В крупных областных центрах цены доходили до 27,40 и выше. Когда же на межбанке наметилось снижение, ценники мгновенно начали переписывать и уже к обеду доллар в Киеве свободно можно было купить по 27,30 гривен в любом количестве (мелкий опт даже предлагает по 27,28 гривен, но крупную сумму по такой цене не взять).

Евро на FOREX в первой половине дня рисует график под названием «американские горки». Верхний предел на текущий момент – 1,1343 доллара, но есть все основания ждать, что его перепишут. Нижний – 1,1307 доллара, и на этом уровне евро активно покупали. Наличный евро в столице сегодня продают в широком диапазоне от 30,88 до 30,98 гривен (оптовые суммы). При этом большинство оптовиков евро торгует по 30,90-30,95 гривен. Порталу «Курс Украины» сообщили о падении интереса к наличному евро. А вот на доллар спрос только растет, особенно в моменты снижения цены.

Российский рубль утром четверга опустился до 74,40 рублей за доллар, но затем вновь вырос до отметки 73,75. В последние дни российская валюта крайне чувствительно реагирует на изменения цен на энергоносители (газ и нефть) в мире. В столице, как мы и предполагали утром, наличный рубль подорожал до 3,65-3,68 гривен за 10 рублей.