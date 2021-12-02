Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке внезапно сменился падением. А Национальный банк впервые за последние две недели покупал, а не продавал валюту.

Сегодняшняя торговля на межбанковском валютном рынке напоминала бурное море. Доллар по-настоящему «штормило»: начали торги с резкого скачка курса вверх до 27,34 гривен на покупке и 27,42 гривен на продаже, но желающих продать по такой цене оказалось так много, что рост быстро сменился падением. В районе 12 часов появился Национальный банк, но не с продажей, а с покупкой. Взяв 5 млн долларов по цене 27,28 гривен, регулятор ушел, оставив рынок в недоумении. Первая реакция была «Надо покупать!». Активность импортеров, к которым присоединились спекулянты, вернула котировки выше уровня 27,30 гривен, но уже после обеденного перерыва ценники вновь пошли вниз и незадолго до закрытия установили новый дневной минимум.

Закрыли торги четверга на 5 копеек на покупке и на 4 копейки на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,32/27,42 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись так же широко, как и в среду: спред на открытии составил 10 копеек. Первые несколько сделок по цене 27,375 гривен прошли в 9:41. Продавцы, рассчитывавшие на продолжение роста, на старте выставили очень высокие цены. Покупатели, напуганные ростом, подняли свой ценник до 27,34 гривен. Однако «напуганных» было немного: скорее всего, каждый наметил себе предельную цену и дороже брать не хотел. Поэтому через 20 минут продавцы дрогнули и начали снижать цены. Основная масса сделок прошла до 12 часов по 27,29-27,33 гривен. К 12 часам цены первый раз достигли дневного минимума. В этот момент на рынке появился Нацбанк с покупкой, своими действиями невольно спровоцировав остановку снижения. Выжидавшие покупатели начали брать подешевевший доллар, и котировки вернулись выше 27,30, но после обеда опять начали падать. К 15 часам опустились до 27,24 гривен на покупке и 27,267 гривен на продаже.

Котировки закрытия торгов – 27,25/27,28 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на треть по сравнению со средой и составил 218,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3086 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3086 гривен. Официальный курс доллара на 3 декабря установлен на отметке 27,2933 гривен за доллар, рост на 6,37 копеек.

установлен на отметке 27,2933 гривен за доллар, рост на 6,37 копеек. Официальный курс евро на 3 декабря установлен на отметке 30,9438 гривен за евро, рост на 9,95 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подешевел на 10 копеек. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,37-27,38 гривен. Уже к обеду ценник опустился до 27,30-27,32 гривен, а к 17 часам доллар продавали по 27,27-27,28 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1336 доллара. Сегодня евро продолжил совершать резкие движения, правда, диапазон колебаний сузился до 40 пунктов (1,1307-1,1347 доллара). Цена наличного евро больше ориентировалась на наличный доллар, чем на FOREX, где не было выраженного тренда. Утром наличный евро в столице продавали по 30,93-30,95 гривен; к вечеру цена опустилась до 30,87-30,90 гривен.

Российский рубль в течение дня укрепился с 74,40 до 73,60 рублей за доллар. Рубль растет с прошлой пятницы после того, как стало известно, что Центробанк России планирует повысить свою ставку сразу на 100 базисных пунктов на заседании 17 декабря. Наличный рубль в Киеве сегодня подорожал до 3,65-3,68 гривен за 10 рублей.