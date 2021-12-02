Газпром купил крупнейшие соцсети России - ВКонтакте и Одноклассники, а также почту Mail.Ru, сообщает Политика Страны.

Российский холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал свою долю акций компании VK (до октября 2021 - Mail.ru Group) "дочке" Газпрома, компании СОГАЗ.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что покупка рассматривается "как перспективная стратегическая инвестиция" и пообещал, что действия нового акционера будут осуществляться "на сугубо рыночных принципах".

В компанию VK (до октября 2021 - Mail.ru Group) входит соцсеть ВКонтакте, сервис доставки Delivery Club, почтовый сервис Mail.Ru, соцсети Одноклассники, My.Games, GeekBrains и другие продукты.