Астронавты вернулись на борт МКС после замены антенны

Двое американских астронавтов Том Маршберн и Кайла Бэррон завершили операцию по замене антенны на МКС в открытом космосе. Она потеряла способность передавать сигнал на Землю, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Пресс-служба NASA отмечает, что астронавты заменили неисправную антенну на новую, которая хранилась на внешней стороне МКС.

"Новая антенна работает в штатном режиме" , - заявила в NASA.

Для проведения работ и перемещения вдоль станции космонавты использовали роботизированную руку-манипулятор Canadarm-2, которой с борта МКС управлял астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

“It was awesome!” Astronauts Kayla Barron and @AstroMarshburn concluded today’s spacewalk at 12:47pm ET (17:47 UTC). The duo replaced a faulty antenna and did some get-ahead tasks for future spacewalks: https://t.co/oKOxFXzoic pic.twitter.com/OLxgF7gTVn — NASA (@NASA) December 2, 2021

Для Тома Маршберна это был пятый выход в открытый космос, а для его напарницы - первый.

В целом, в течение последних 20 лет существования МКС в космическом вакууме побывали 249 космонавтов с 19 стран мира.